Auto contro scooter a Rapallo, donna grave al San Martino

Rapallo. E’ accaduto intorno alle 16, in pieno traffico pomeridiano, all’incrocio tra la via Aurelia di ponente e via Dante, a Rapallo.

Un’automobile e uno scooter si sono scontrati. Ad avere la peggio la conducente del mezzo a due ruote, una donna di mezza età, soccorsa dall’automedica e dal personale del 118.

A causa di un trauma alla colonna è stata portata d’urgenza all’ospedale San Martino, dove è ricoverata. E’ in gravi condizioni ma non rischia di morire.