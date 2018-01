In auto contro albero: conducente resta incastrato nella vettura, salvato dai vigili del fuoco

Genova. Questa mattina poco prima delle 10 i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo, sono intervenuti in Via Ungaretti per un incidente stradale.

Una vettura, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo ed è andata ad impattare in un grosso albero.

Per estrarre il conducente e consegnarlo alle cure del 118 intervenuto sul posto, è stato necessario utilizzare il divaricatore idraulico per aprire la portiera.