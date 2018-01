Aurelia chiusa per frana tra Lavagna e Sestri: Autostrade dà via libera ai rimborsi

Tigullio. Via libera ai rimborsi dei ticket autostradali, se avete tenuto lo scontrino: dopo i disagi, almeno una buona notizia per chi ha dovuto utilizzare l’autostrada tra Lavagna e Sestri Levante a causa della chiusura dell’Aurelia per frana a Cavi. Lo annuncia il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio.

“Si e’ concluso positivamente il secondo incontro con Regione, Comuni di Sestri e Lavagna, Anas e Autostrade per l’Italia – dice la Ghio – I lavori di disgaggio del versante proseguono ed e’ confermata la riapertura del senso unico alternato per venerdi 19 (salvo gravi e persistenti peggioramenti meteo) e per la prima decade di febbraio la riapertura generale. Autostrade ha assentito il rimborso nella tratta Sestri – Chiavari e ha indicato che entro la giornata odierna dara’ indicazioni di come fare per ottenerlo. Ho richiesto che il rimborso oltre ai residenti di Sestri e Lavagna venga esteso anche ai residenti di tutta la.Val Petronio (Caasarza, Moneglia e Castiglione)”.

Ad inizio settimana prossima nuovo incontro per verificare che le scadenze indicate siano confermate”.