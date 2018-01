Astrosamantha “in missione” in Valpolcevera, il 17 gennaio incontro con gli studenti di Teglia

Genova. Non ci sono molte persone che possono vantarsi di avere un asteroide che porta il loro nome. Samantha Cristoforetti sì: 15006 Samcristoforetti. A 40 anni, aviatrice e ingegnere, è la prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia spaziale europea.

Astrosamantha dalle stelle (si fa per dire) sbarcherà nella periferia di Genova, al teatro Govi di Bolzaneto, per un incontro organizzato dal municipio e dall’istituto comprensivo Teglia per tutti i bambini e ragazzi delle elementari e medie.

L’appuntamento è fissato al prossimo mercoledì 17 gennaio alle 11e30. Un incontro che permetterà ai ragazzi di nutrire ogni curiosità sul lavoro nello spazio e per trarre ispirazione da chi, passo dopo passo, ha costruito una carriera che sembrerebbe impossibile ai più. Dalle scuole superiori, al periodo all’estero con Intercultura, all’Università frequentata all’estero e le specializzazioni in Italia, per poi passare alle abilitazioni, agli addestramenti, ai master e alle selezioni internazionali. Un percorso in salita ma che ha portato Cristoforetti a conseguire il record europeo e il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo: 199 giorni.