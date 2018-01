Antifascismo e violenze, assemblea delegati Cgil con universitari e Anpi

Genova. Si terrà domani, mercoledì 24 gennaio 2018 alle ore 14,30 presso la Sala Chiamata della Compagnia Paride Batini, l’iniziativa rivolta all’Assemblea generale della Confederazione e ai Direttivi delle categorie confederali ed allargato a tutte le rsu.

“All’ordine del giorno la discussione sul progressivo deterioramento del clima politico nel paese, con il riemergere di atti provocatori da parte di forze di estrema destra che non hanno risparmiato le sedi Cgil- spiega in una nota la Cgil – L’incontro di mercoledì riveste ancora più importanza alla luce degli avvenimenti accaduti in questi giorni con l’aggressione subita da alcune persone che stavano attaccando manifesti antifascisti e con il ferimento di uno di questi”.

La Cgil sottolinea: “Serve un profondo e capillare lavoro sociale, culturale, informativo, servono politiche che superino le diseguaglianze e promuovano la tolleranza”.

Questi sono i temi che saranno affrontati nell’assemblea di mercoledì pomeriggio “anche con lo scopo di far arrivare a tutta la città e soprattutto a quella parte di politica che ancora non si è espressa in modo chiaro, i valori dell’antifascismo e dell’antirazzismo”.

Il programma dell’iniziativa prevede l’introduzione ai lavori a cura di Ivano Bosco Segretario Generale Camera del Lavoro di Genova, a seguire l’intervento di uno studente dell’ateneo genovese e quello del Presidente Emerito dell’Anpi Carlo Smuraglia.