Genova. Ancora nessuna notizia di Tabata, ma Marta e Luca non si arrendono. La gattina è scomparsa la mattina del 2 ottobre dal Lagaccio, in zona via Adamo Centurione e a scuola Duca degli Abruzzi.

“Quel maledetta giorno – racconta Marta – Tabata è stata vista verso le 7.30 come al solito sul muretto d’ingresso, vicino la scalinata, da un nostro vicino di casa. Luca, verso le 8.30 scende a prendere la moto tutti i giorni e tutti i giorni la gatta lo accompagnava infondo alla scalinata. Quel giorno non è successo. Verso le 14.30 sia io che Luca siamo tornati a casa da lavoro e non l’abbiamo trovata né sulla scalinata né a casa. Da li è iniziata l’odissea della nostra ricerca. Abbiamo iniziato a cercarla dappertutto nel vicinato, nei giardini, nelle cantine, nei garage. Per scrupolo abbiamo controllato nei cassonetti, abbiamo chiamato l’Amiu, numerosi veterinari, ma niente. Abbiamo preparato subito un volantino che abbiamo attaccato ovunque nei paraggi, più passavano i giorni e più ci siamo allargati ai quartieri limitrofi. Inizialmente abbiamo messo una ricompensa di 500 euro”.

Marta e Luca hanno persino chiamato i cani da ricerca “molecolari” che hanno seguito una traccia fino alla cremagliera per Granarolo dove pare che li qualcuno l’abbia sollevata e forse portata via con sé, dove non si sa. Tante telefonate di avvistamenti, ma finora nessuna traccia della gattina, che ha 4 anni, è sterilizzata e somiglia a uno snowshoe, un tipo di gatto siamese, con occhi azzurri e molto socievole.

Marta e Luca rinnovano la ricompensa di 1000 euro per chiunque ritrovi Tabata – che evidentemente potrebbe essere a casa di qualcuno – o possa comunque fornire indicazioni utili al ritrovamento. Chiunque sappia dove è Tabata o chi l’ha presa può contattare il numero 3408524793.