Amt, nuovo bando per la ricerca di nuovi autisti: dovranno essere under30

Genova. Amt ha avviato una nuova ricerca di personale rivolta a giovani candidati interessati alla mansione di autista bus in apprendistato.

In Amt tra il 2015 e il 2017 sono state assunte 221 persone; 133 al momento della selezione avevano meno di 30 anni. La ricerca è finalizzata alla creazione di un database dal quale l’azienda potrà attingere per future selezioni. La ricerca è rivolta a candidati, uomini e donne, nati dopo il 31 luglio 1988.

Tutti i dettagli e le informazioni su come iscriversi si possono consultare sul sito www.amt.genova.it accedendo direttamente dall’homepage al link “Ricerca di personale”. In questa sezione è pubblicato il modulo online per l’inserimento della propria candidatura, data di scadenza per la registrazione: lunedì 26 febbraio 2018.

Al momento dell’invio del modulo online il candidato deve possedere Patente di guida D e CQC passeggeri entrambe valide o, in alternativa, un documento rilasciato da autoscuola che certifichi l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della Patente D e della CQC passeggeri.