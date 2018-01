Amiu, lavoratori verso lo sciopero: niente raccolta dei rifiuti l’8 febbraio

Genova. Niente raccolta dei rifiuti e spazzamento il prossimo 8 febbraio a Genova a causa dello sciopero dei lavoratori Amiu. La protesta ancora non è stata formalmente convocata, ma è stata già votata dalla plenaria dell’rsu che si è riunita oggi e dovrebbe essere formalizzata lunedì. Intanto i sindacati hanno già fissato un incontro con il sindaco Marco Bucci per il 5 febbraio.

La protesta che segue lo stato di agitazione proclamato a dicembre è duplice. Da un lato è in piedi da tempo una vertenza con l’azienda per avere i dati su capitolati, bandi di gara e affidamenti che secondo i sindacati sono stati forniti solo in modo molto parziale.

Ma la protesta è diretta in particolare verso Comune e Regione per la situazione di incertezza in cui versa Amiu: dalla realizzazione degli impianti al contratto di servizio alla riapertura della discarica di Scarpino che secondo il sindaco Marco Bucci dovrebbe avvenire a maggio.