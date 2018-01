Amiu, entro il 20 febbraio sarà presentato il nuovo piano industriale

Genova. Entro il 20 febbraio la partecipata per la raccolta dei rifiuti del Comune di Genova, Amiu, presenterà un nuovo piano industriale per incrementare la raccolta differenziata. Lo annuncia l’assessore comunale all’Ambiente Matteo Campora rispondendo a un’interrogazione del capogruppo di Chiamami Genova Paolo Putti oggi pomeriggio a Palazzo Tursi in Consiglio comunale.

“Sarà un piano articolato per incrementare la differenziata attraverso il porta a porta, un’azione di razionalizzazione delle campane e la progressiva sostituzione con bidoni presi lateralmente dai camion meccanizzati per la raccolta” sottolinea Campora.

“Inoltre – conclude – stiamo organizzando un piano di comunicazione per i cittadini per sensibilizzarli sull’importanza della differenziata e dell’economia circolare”.