Genova. Situazione: L’atlantico tiene le redini della situazione barica europea con scarse influenze anche sulla Liguria. Da lunedì rimonta l’alta pressione .

Avvisi: Venti forti da w/sw al largo e mare agitato ma con moto ondoso in calo

Cielo e Fenomeni: Nubi basse interesseranno il centro levante al mattino risultando compatte su spezzino, Tigullio e voltrese, altrove soleggiato con passaggio di velature. Migliora ovunque dal pomeriggio con cielo totalmente sereno entro sera.

Venti: A rotazione ciclonica sul golfo. Forti da w/sw al largo, deboli o al più moderati da sud est a levante, blandi settentrionali sul ponente.

Mari: Agitato per onda da sw ma con moto ondoso in calo

Temperature: Stazionarie

COSTA: Min +5/9 °C / Max +12/15°C

INTERNO: Min -4/+2 °C / Max +5/10 °C