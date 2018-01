Segnalazioni

Allarme lupo nel parco del Righi

La Forestale sottolinea però che spesso il vero possibile pericolo per il bestiame e per l'incolumità dell'uomo è rappresentato da cani inselvatichiti. Venti allevatori rimborsati in Liguria per predazioni di bestiame durante il 2017

