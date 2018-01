Alla Lanterna doppietta di eventi per iniziare il 2018, dalla Befana alla passeggiata in porto

Genova. Nell’anno europeo del patrimonio culturale la Lanterna di Genova compie 890 anni, l’obbiettivo della fondazione Labò, gruppo di giovani che da anni ormai lavora per rilanciare e far vivere il simbolo della città, ha intenzione di organizzare un 2018 più ricco che mai di eventi. Si inizia già sabato 6 gennaio, con un appuntamento a misura di bambini.

Alle 15, la “Befana alla Lanterna!” visita con laboratorio per famiglie, in compagnia della Befana che regalerà tante caramelle a tutti i piccoli. Partendo dalla passeggiata i partecipanti dovranno scoprire gli indizi e risolvere gli indovinelli che sveleranno storie e curiosità sulla Lanterna, sul porto e la città per trovare il nascondiglio della Befana. Il laboratorio si concluderà con l’accompagnamento di musiche tradizionali eseguite alle cornamuse e flauti dal musicista compositore Edmondo Romano. Infine, i bimbi potranno divertirsi a costruire una sagoma snodata della nonnina più amata dai bambini! Al termine tutte le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della torre. Quota di partecipazione 10 euro a persona.

Domenica 7 gennaio, con partenza alle 13e45 da Palazzo Reale, speciale “ti porto alla Lanterna”. Dal palazzo di via Balbi, dopo una passeggiata sulle banchine del porto commerciale, i visitatori giungeranno al complesso monumentale per conoscere le sale del museo all’interno della fortezza e salire fino alla terrazza panoramica per ammirare Genova dall’alto. Il percorso prevede un trasferimento con mezzi pubblici (i partecipanti devono essere muniti di titolo di viaggio AMT) e dura circa 3 ore in totale. Il costo è di 15 euro a persona.