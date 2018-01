A26, tamponamento in galleria, 19 auto e 2 mezzi pesanti coinvolti. Un morto accertato, decine di feriti

Genova Un maxi incidente è avvenuto circa un’ora fa sull’A26, all’interno della galleria Monacchi. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia e almeno 4 mezzi del 118, tra cui anche l’elisoccorso.Il bilancio al momento è di un morto, e decine di feriti, di cui almeno tre in gravi condizioni.

Dalle prime notizie sono rimasti coinvolti 19 autovetture e 2 mezzi pesanti. Secondo le prime verifiche all’origine dell’incidente potrebbe esserci uno sversamento di gasolio o altro liquido oleoso.

Al momento, secondo fonti del 118, ci sono almeno tre ragazzi ventenni che intubati sono in fase di trasferimento verso il San Martino, grazie ad una spola organizzata dall’elissoccorso, che per difficoltà climatiche non atterra sul posto, ma parte da Voltri per portare le persone nelle varie strutture ospedaliere.

A seguito della coda, altri due incidenti si sono verificati a seguito delle pessime condizioni meteo, dove sono stati coinvolti per fortuna pochi mezzi, senza conseguenze gravi.

Presso l’area di servizio “Turchino” è stato allestito un primo soccorso da campo per soccorrere i feriti sul posto, in attesa dell’ospedalizzazione.

Gli automobilisti, che sono diverse decine, in coda sono assistiti dalla Protezione Civile, che li ha deviati presso l’area di servizio “Turchino”, (come si vede dalla foto scattata da Federico Aneli, presente sul posto), in attesa della riapertura della carreggiata.

Nel frattempo sulla Genova Voltri-Gravellona Toce tra Ovada ed il Bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova, e’ stato chiuso il tratto all’ altezza del km 4.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. All’uscita obbligatoria di Masone si sono formate code. La riapertura del tratto è ancora incerta dato la mole numerica dei mezzi coinvolti.

Parte del traffico è stato deviato sulla provinciale del Turchino, creando non pochi problemi di viabilità vista la strettezza della strada e la quantità di mezzi.

Dopo l’ uscita obbligatoria di Ovada si può proseguire sulle statali 155 o la 185 per Alessandria e Novi Ligure per poi rientrare in autostrada per le riviere e Genova al casello di Novi Ligure e/o di Serravalle Scrivia.

In alternativa per il traffico proveniente da nord e diretto a Genova, si consiglia di utilizzare la diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova.