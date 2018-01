11 gennaio “Ricordando Faber”, in via Del Campo una giornata dedicata a De André

Genova. Giovedì 11 Gennaio a partire dalle 15.30 in viadelcampo29rosso, è in programma Ricordando Faber – Interviste in “Campo”, a cura di Carlo Barbero e Marco Benvenuto. Il ricordo di Fabrizio De André a 19 anni dalla sua scomparsa rivive – attraverso le testimonianze di alcuni suoi amici e collaboratori quali Danila Satragno, Mauro Culotta, Max Manfredi, Gianni Martini, Giorgio Usai, Vladi dei Trilli e numerosi altri ospiti – in viadelcampo29rosso, l’emporio-museo “casa dei cantautori genovesi” dove è custodita la celebre Esteve, una delle chitarre di Fabrizio che lo accompagnò nel suo ultimo tour.

Le interviste saranno a cura di Carlo Barbero e Marco Benvenuto, la regia di Pietro Scioni. L’ingresso è libero. Sarà offerta ai partecipanti la possibilità di uno scatto con la Esteve ’97 di Faber.

Tra i giovani la faranno da protagonisti Sara Boero, autrice del libro “C’era una volta De André”, e Peter Kennedy, irlandese che vive a Genova ormai da alcuni anni e ha maturato una forte passione per la canzone d’autore e per il dialetto.