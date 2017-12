Zuffa e manette alla Coop: arrestato rapinatore recidivo (con coltello)

Genova. Parapiglia ieri sera alla Coop del Terminal Traghetti a Genova per una tentata rapina.

Un uomo, un tunisino 34enne, ha cercato di oltrepassare le casse con alcune lattine di birra nascoste in una borsa. Una volta fermato ha minacciato e strattonato ripetutamente gli addetti alla vigilanza nel tentativo di guadagnarsi la fuga, causandogli ferite ed escoriazioni.

Nel frattempo sono intervenute le volanti della questura e del commissariato Cornigliano. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, posto sotto sequestro, per il cui porto abusivo è stato denunciato.

A carico del 34enne sono emersi numerosi precedenti di polizia, per lo più per reati contro il patrimonio, tra cui un recente arresto, sempre per rapina, per il quale era stato scarcerato il mese scorso. L’uomo, inoltre, è risultato irregolare a seguito della revoca del permesso di soggiorno.

L’uomo è stato arrestato per rapina. Fissata per questa mattina la direttissima.