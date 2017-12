Genova. Il quinto goal in campionato di Simone Balestrino, ha permesso alla Voltrese di superare il Ceriale e di migliorare una classifica non certo ottimale.

“Vittoria fondamentale, ottenuta con una squadra, che aveva gli stessi punti in classifica – afferma il bomber voltrese – per la prima volta siamo fuori dalla zona play out, ma è decisamentre presto per considerci fuori dalle sabbie mobili”.

” E’ stata una partita dura, combattuta, tra due compagini che hanno giocato a viso aperto, per aggiudicarsi l’intera posta – continua Balestrino – il Ceriale, sullo 0-0, si è divorato un goal a porta vuota con Michero, mentre nella azione susseguente, ho realizzato il match point”.

“Stiamo uscendo dal periodo buio, che ci ha relegati in una posizione di classifica inaspettata, stiamo giocando meglio ‘correndo con la palla’; il potenziale della Voltrese merita altre posizioni di classifica , spetta a noi giocatori fare il salto di qualità, sono convinto, che nel girone di ritorno dimostreremo di che pasta siamo fatti”.