Tragedia di Teglia, gara di solidarietà per aiutare la famiglia

Genova Dopo la tragedia arriva la mobilitazione e gli amici hanno dato vita abun gesto concreto per aiutare la famiglia di Teglia, colpita dal grave incidente del 21 dicembre, una sottoscrizione organizzata lanciata da don Valentino Porcile con un post su Facebook.

“Siamo amici e colleghi di Sarà. Vogliamo stringerci a lei per non lasciarla sola. Stringerci a lei per sostenerla nel dolore di quanto sta accadendo. Stringerci a lei anche molto concretamente per quanto deve affrontare. Per questo abbiamo organizzato una raccolta fondi per lei e per la famiglia, fondi che saranno donati interamente è direttamente a lei”.

I versamenti vanno fatti sul conto corrente bancario della Parrocchia SS. Annunziata di Sturla. L’iban è IT61Q0503401403000000001521 E’ molto importante inserire la causale: Per Sara.