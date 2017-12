Top

Perin Salva il risultato sullo 0-0 restando freddo di fronte a Chibsah

Pandev Criticato da tanti per gli errori sotto porta (oggi un palo e un tiro respinto dal portiere), è l’unico ad avere la visione di gioco e i piedi per gli assist e tener palla spalle alla porta. Resta in campo sino all’ultimo ed è lui a dare la palla decisiva a Lapadula

Lapadula Solo per la freddezza con cui sigla il vantaggio su calcio di rigore

Flop

Izzo Giornata no, da una sua leggerezza il Genoa rischia di andar sotto

Veloso Non è in forma, non filtra e non trova le misure giuste dei passaggi

Taarabt Oggi compie un passo indietro rispetto ad altre partite, facendo tutte le scelte sbagliate possibili quando ha la palla tra i piedi