Tennis: in corso a Valletta Puggia la Coppa Aureli

Genova. È cominciata venerdì 15 dicembre la 50ª edizione della Coppa Aureli, uno degli storici tornei tennistici del Cus Genova. Un’edizione record quella di quest’anno, con la bellezza di 61 iscritti che si contenderanno il titolo fino a fine dicembre, periodo nel quale è prevista la finale.

La competizione, storicamente in programma a settembre ma giunta ormai alla sesta edizione natalizia, viene disputata sui campi in greenset di Valletta Puggia in serale nei giorni feriali e durante tutto l’arco della giornata durante i festivi, esclusi il giorno della vigilia e di Natale.

Le prime due teste di serie, ovvero Alessandro Ceppellini e Francesco Moncagatto, sono entrambi 2.4 di classifica federale, ma il tabellone vanta anche un 2.5, diversi 2.6 e così via.

Venerdì e sabato sono state disputate le qualificazioni di Quarta Categoria, da cui sono risultati quattro qualificati che si aggiungono al tabellone di Terza Categoria. In esso vi sono già 32 presenti che uniti ai quattro qualificati portano a 36 il numero dei tennisti. Tra di loro saranno in nove a qualificarsi, aggiungendosi ai ben 17 atleti di Seconda Categoria per comporre il tabellone conclusivo. Numeri importanti per una competizione storica del Cus Genova.