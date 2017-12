Chiavari. Una storia che ha il sapore del Natale appena passato quella che ha per protagonisti i vigili del fuoco di Chiavari che questo pomeriggio hanno salvato un bellissimo setter irlandese che si era buttato nella piena del torrente Entella.

Il cane si trovava sulla sponda dell’Entella all’altezza di san Salvatore di Cogorno, poi improvvisamente, forse spaventato, si è gettato nel fiume. I vigili del fuoco della squadra di terra di Chiavari, coordinata dal caposquadra Mario Stagnaro, hanno immediatamente allertato i sommozzatori e si sono messi all’opera non perdendo di vista l’animale che è poi stato recuperato in ipotermia quasi all’altezza di Lavagna.

Il cane è stato immediatamente trasportato e rifocillato al distaccamento dei pompieri di Chiavari. Subito dopo i vigili del fuoco hanno chiamato la croce bianca di Rapallo che ha trasportato il cane da un veterinario che lo ha visitato.

L’animale sta bene ma non è microchippato. Ora per lui si cerca un nuovo padrone. Per informazioni rivolgerersi alla croce bianca di rapallo.