Genova. Se Natale tutto sommato è passato con un tempo discreto il meteo è destinato a peggiorare. Dopo le piogge della notte l’arrivo della vera e propria perturbazione, è prevista a cavallo tra oggi, martedì 26 e mercoledì 27 provocherà un’intensificazione dei fenomeni con piogge diffuse e possibili rovesci o temporali soprattutto sul Centro Levante. Per questo la protezione civile è diramato lo stato di allerta gialla per la zona C, da Portofino alla Spezia dalle 18 di oggi.

Ecco in dettaglio le previsioni emesse da Arpal

Oggi MARTEDÌ 26 DICEMBRE: Piogge diffuse su tutte le zone in intensificazione dal pomeriggio con quantitativi significativi su ABDE,elevati su C,intensità moderate su BCE.Bassa probabilità di temporali forti su ABCE.Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii.Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini,piccoli smottamenti.La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.Vento da Sud-Ovest con raffiche fino 40-50 km/h su AC.

Domani MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE : Piogge diffuse con quantitativi significativi su ABDE, elevati su C, intensità moderate su BCE.Bassa probabilità di temporali forti su ABCDE.Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii.Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti.La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Spolverate di neve su interno AD.Venti forti da Sud-Ovest su ADE, di burrasca su BC. Mareggiata su ABC.