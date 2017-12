Sampdoria: aspettando la Spal, si parla di mercato

Genova. La sconfitta di Napoli brucia sulla pelle, ma nonostante il periodo nero dell’ultimo mese (a livelli di risultati), la Sampdoria è ancora al sesto posto in classifica, in coabitazione con la lanciata Atalanta ed con un punto in più della Fiorentina.

L’ambizione di ottenere un posto in UEFA Europa League, può dunque essere ancora coltivata, soprattutto sfruttando la prossima partita casalinga… l’ultima, prima della riapertura del mercato di gennaio.

In attesa di buone nuove in entrata, in casa Samp, radiomercato alimenta le voci in uscita… eccole:

Filip Đuričić, che sperava di giocare contro il Napoli, è sempre più sul piede di partenza ed oltre alla Stella Rossa di Belgrado, registra richieste da Svizzera ed Olanda, ma soprattutto nei Paesi Bassi (dove ha in passato avuto una positiva esperienza nell’Heerenveen) il trequartista serbo trova estimatori.

Ricardo Álvarez, elevato ingaggio permettendo, potrebbe tornare in Argentina, nel Vélez Sarsfield, il club in cui ha preso avvio la sua carriera.

Sempre l’ingaggio rappresenta lo scoglio per una sistemazione lontano da Genova per José Rodolfo Pires Ribeiro, in arte Dodô, seguito in patria da Botafogo e Corinthians (anche in questo caso, sua ex squadra). Ma è più facile che il brasiliano trovi squadra nel nostro campionato, oppure in Europa, non appena entrerà in possesso della cittadinanza italiana.