Rinnovato il contratto del comparto delle Funzioni Centrali, riparte la Contrattazione.

Genova. “Una ripartenza nel complesso sistema contrattuale e delle relazioni sindacali la firma all’alba della giornata odierna del rinnovo del contratto del Comparto delle Funzioni Centrali , un risultato corrispondente alle nostre richieste ed alle nostre aspettative”.

Lo afferma in una nota il Segretario generale della Uilpa di Genova Paolo Badalini , il quale puntualizza come: “l’obiettivo non era assolutamente facile ma oggi, con grande orgoglio, possiamo affermare che la Uilpa con determinazione e concretezza in questi lunghi anni ha generato un risultato estremamente soddisfacente considerando anche il difficile contesto socio-economico in cui si è inserita questa importante vertenza.

“Si tratta di un buon risultato – prosegue Badalini – in quanto nonostante il dietro front minacciato dalla Politica, si è riusciti a siglare un contratto perfettamente in linea con quanto era stato stabilito nell’accordo del 30 novembre dello scorso anno tra Governo e Sindacati confederali,grazie soprattutto all’indispensabile e fattivo sostegno confederale della Uil, che è stata sempre al nostro fianco”.

Il Segretario Generale della Uilpa Genova aggiunge: “Oltre ai contenuti economici che si evingono dalla firma di questo contratto come l’aumento medio di 85 euro e salvaguardia del Bonus degli 80 euro, un fattore assolutamente rilevante è la riaffermazione del valore della contrattazione leva fondamentale per restituire quella dignità ai lavoratori purtroppo spesso calpestata senza alcun ritegno ignorando così regole moderne e civili per una Pubblica Amministrazione moderna ed efficciente assoluto patrimonio di tutta la collettività “.

Evidenzia Badalini : “La contrattazione si riappropria finalmente delle sue materie e prerogative ingiustamente sottratte, ponendo veramente fine a quel miope e improduttivo decisionismo unilaterale che ha caratterizzato le politiche della Pubblica Amministrazione in questi ultimi anni, foriero di risultati insoddisfacenti e danni ingenti ai lavoratori con gravi riperscussioni sui servizi resi ai cittadini.

“Per noi oggi si riparte ” -dice Badalini – consapevoli e certi di aver contribuito a ripristinare un livello dignitoso di relazioni sindacali con l’obiettivo di garantire una pubblica aministrazione veramente efficiente ed efficacie , dopo la fallimentare esperienza della riforma Brunetta”. Con questi presupposti la Uil Ligure, per bocca del suo segretario generale Mario Ghini, attende al più presto il rinnovo di tutti gli altri contratti per tutte le lavoratrici e i lavoratori che lo aspettano da tempo. “Il rinnovo dei contratti è doveroso e serve a dare slancio all’economia del paese”.