Rapallo. Dopo la bella vittoria di sabato scorso a scapito del Plebiscito Padova, al Rapallo non riesce il secondo colpaccio in questa prima parte di campionato prima della pausa festiva: va infatti a L’Ekipe Orizzonte il match giocato questo pomeriggio a Catania, chiuso dalle padrone di casa sul 9 a 2.

Assenti Van der Graaf per il Rapallo e Van der Sloot per l’Orizzonte, entrambe impegnate con la Nazionale olandese in World League, la squadra ligure non può contare neppure sul centroboa Genee che il tecnico Antonucci ha tenuto a riposo per precauzione causa problemi ad una spalla.

La partita si indirizza praticamente subito su un binario favorevole alla formazione siciliana, avanti 3-1 al termine del primo tempo con reti di Garibotti, doppietta, e Riccioli in superiorità, mentre per il Rapallo accorcia Carolina Marcialis. Poi la squadra locale incrementa progressivamente il vantaggio portandosi a più 4 prima del cambio campo, nonostante un palo colpito su rigore da Bianconi.

Le gialloblù non riescono a entrare in partita e a questo punto non c’è più storia: il terzo tempo si chiude con un parziale di 3-0, l’Orizzonte fa valere tutta l’esperienza delle sue giocatrici e gestisce il vantaggio nella fase finale del match, concedendo al Rapallo di andare a segno con Silvia Avegno in superiorità numerica nel quarto tempo. Finale 9-2.

“Purtroppo vincere questa partita era praticamente impossibile – commenta il tecnico Luca Antonucci -. Mancavano Van der Graaf impegnata in Nazionale e Genee che non ha giocato nemmeno un minuto per problemi alla spalla, in più Gragnolati è scesa in campo con la febbre a 38,5 gradi ed altre giocatrici come Lavi e Sessarego erano reduci dall’influenza. Pur volendo, non eravamo nelle condizioni fisiche per giocarcela al massimo, fermo restando che l’Orizzonte è una squadra costruita per vincere lo scudetto e tornare a casa con i tre punti non sarebbe stato comunque semplice. Va bene così, chiudiamo il 2017 con 12 punti in classifica ed è un ottimo risultato. Speriamo di recuperare le giocatrici infortunate durante la pausa in vista del secondo turno di Coppa Italia ad armi pari con le altre squadre, che è la cosa più importante”.

Il tabellino:

L’Ekipe Orizzonte – Rapallo Pallanuoto 9-2

(Parziali: 3-1, 2-0, 3-0, 1-1)

L’Ekipe Orizzonte: Palm, Ioannou 1, Garibotti 4, Bianconi 2, Aiello, Grillo, Palmieri, Marletta, Santapaola, Morvillo, Riccioli 2, Lombardo, Schillaci. All. Miceli.

Rapallo Pallanuoto: Lavi, Zanetta, Gragnolati, Avegno 1, Marcialis 1, Sessarego, D’Amico, Giustini, Cuzzupè, Genee, Gagliardi. All. Antonucci.

Arbitri: Centineo e Schiavo.

Note. Superiorità numeriche: Orizzonte 4 su 8 più 2 rigori di cui 1 segnato, Rapallo 1 su 7. Uscite per limite di falli: Gragnolati nel quarto tempo.