Politica, Merella e “gli altri” si organizzano: “Rete di liste civiche in vista delle elezioni”

Genova. Obbiettivo: creare una rete di liste civiche regionali. Per questo esponenti di Ge9Sì, Liguria Viva e Avanti Insieme, liste civiche che hanno partecipato alle ultime elezioni amministrative in diversi comuni della Liguria, si sono incontrati a Genova in vista delle prossime elezioni, amministrative e politiche.

Erano presenti rappresentanti di Genova, del Tigullio e dello Spezzino, mentre con rappresentanti del ponente ligure sono in corso incontri e colloqui per il loro coinvolgimento in un progetto comune che traguardi, oltre le elezioni più immediate, anche e soprattutto le prossime elezioni regionali.

I presenti, provenienti da diverse esperienze politiche, si riconoscono, condividendoli, nei documenti politici elaborati negli ultimi mesi e che fondano la partecipazione al movimento civico su valori comuni quali, “una democrazia efficiente e del fare, un forte reale radicamento territoriale, una base liberale, laica ed europeista e riformista”, si legge in un comunicato congiunto.

Gli esponenti delle liste civiche, ritengono che “fare politica debba tornare a essere qualcosa di piacevole, coinvolgente e appassionante ad esclusivo servizio dei cittadini, che è l’unico modo per ricostruire il rapporto di fiducia del cittadino con la politica e con le istituzioni”.

In questo contesto, e su queste basi, si è aperta la discussione anche sull’apporto che le liste civiche liguri possono dare in questa fase politica di rinnovo del parlamento e del governo nazionale. “Prima di decidere se eventualmente prendere posizione e a sostegno di chi, intendiamo esaminare – spiegano – le proposte di programmi e candidature, in relazione alla realtà del territorio ligure, dei suoi problemi, dal lavoro alla sanità, ai porti, al turismo e verificare l’esistenza di valori, progetti e impegni condivisi che, allo stato, non è ancora possibile individuare. Il tutto anche d’intesa con le liste civiche del Piemonte e della Lombardia con le quali è da tempo in atto un proficuo confronto per un progetto comune”.