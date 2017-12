Piazza delle Erbe lancia il capodanno “sostenibile”, dalla musica dal vivo ai vuoti a rendere

Genova. Tra i molti eventi organizzati a Genova per la notte di San Silvestro, e fra i molti centri di divertimento, non mancherà piazza Delle Erbe, cuore del centro storico cittadino. Qui, il civ Ascom “Il Genovino” e Ascom Confcommercio Genova, colgono l’occasione di Capodanno per ribadire il loro concetto di “movida consapevole”.

“La movida senza controllo rischia di degenerare – scrivono in un comunicato – in piazza Delle Erbe ciò accade meno, perché delinquenti e maleducati evitano le zone più luminose, più vive, dove le attività economiche sono più attente al territorio e quindi si integrano meglio con le esigenze degli abitanti, rispettando regole e orari e offrendo loro quel servizio (le colazioni e il caffè la mattina, la possibilità di trascorrere qualche ora di svago sotto casa e la sicurezza di non rientrare a casa al buio la sera) che altrove, in zone anche molto vicino alla piazza, certe attività economiche che mettono in atto comportamenti scorretti, non sanno e non vogliono offrire”.

Per la serata di Capodanno hanno investito risorse economiche (con il sopporto di Camera di Commercio e Credit Agricole) per offrire “un’alternativa alla serata di solo sballo incontrollato destinato a diventare un’ulteriore fonte di disagio per i residenti oltre che per i turisti che vengono a visitare la nostra città”. Ecco quindi il programma:

La serata inizierà con un sottofondo di musica jazz e blues ad accompagnare l’aperitivo, per scaldare ed aprire ufficialmente la festa abbiamo pensato ad un gruppo di artisti genovesi i Folk & beans una band genovese nata nel 2008 che propone un repertorio di cover rivisitate ed arrangiate in chiave folk di importanti autori italiani e genovesi e alcuni brani della tradizione irlandese.

Alle 22.30 i Radio Gaga scateneranno il pubblico con il loro concerto che ci accompagnerà per due ore, proponendo i grandi ed intramontabili successi dei Queen e con loro brinderemo all’inizio del nuovo anno.

Per continuare la serata in musica abbiamo invitato in console Dj AlexEnne, che ci farà ballare e con le hit più ascoltate del 2017, ci farà scatenare con la migliore dance degli anni ’90 e 2000 e ci farà divertire con i successi musicali più famosi.

Tra le campagne corollarie dello spettacolo, la “movida eco-sostenibile” attraverso la riduzione del consumo di plastica e l’introduzione dei bicchieri con cauzione, un modello virtuoso di riciclo: il progetto chiamato Less Glass, ideato e sviluppato da alcuni giovani residenti del centro storico ha lo scopo di ridurre l’inquinamento della movida attraverso un circolo virtuoso di riciclo, un modello di economia circolare basato sul deposito cauzionale. Inoltre si punteranno i riflettori sul restauro del Barchile al centro della piazza, finanziato grazie ad una raccolta fondi e curato dall’associazione Genova Cultura.