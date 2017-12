Pegli, principio di incendio in via Vianson. L’intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggio

Genova. Ci sono situazioni per cui la velocità di intervento è fondamentale e può cambiare il corso degli eventi. Così è stato oggi pomeriggio, poco dopo le tre e mezza, quando in un appartamento di Peglio, in via Vianson, un quadro elettrico ha preso fuoco, per cause ancora da accertare.

Il fumo ha iniziato a levarsi per la via, e praticamente tutto il quarto piano del palazzo è stato invaso: solo il rapido e praticamente immediato intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Multedo ha scongiurato danni peggiori. Le ambulanze arrivate in loco “da protocollo” in codice rosso, sono rientrate vuote. Una bella notizia