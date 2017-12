Pallanuoto, Serie C: Andrea Doria e Aragno ai nastri di partenza

Genova. Sono stati redatti i gironi del campionato nazionale di Serie C maschile per la stagione 2017/18. Sono 76 le squadre iscritte, suddivise in otto raggruppamenti.

Le formazioni della provincia di Genova ai nastri di partenza, inserite nel girone 3, sono due: Andrea Doria e Aragno. Affronteranno Aquatica Torino, Azzurra Nuoto Prato, Etruria Nuoto, Nuoto Livorno, Pallanuoto Mugello, Rari Nantes Imperia, Safa 2000, Uisp Castelfiorentino.

La prima classificata sarà promossa in Serie B. La seconda classificata disputerà i playoff insieme ad altre cinque seconde classificate, per l’assegnazione di un posto nella categoria superiore.