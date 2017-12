Nervi, i Resistenti di piazza Pittaluga lanciano la “lasagnata antifascista”

Genova. “Un segnale da Nervi per arginare il ritorno di ideali anti umani e odiosi”. L’Associazione Resistenti di Piazza Pittaluga, organizza il 6 gennaio una “lasagnata antifascista”, nuova giornata di mobilitazione, dopo l’incontro pubblico del 22 dicembre nella sede Anpi del quartiere per presentarsi alla cittadinanza.

Il presidio si terrà in piazza Piattaluga, dalle 10 alle 14, nello stesso luogo dove si è spontaneamente costituita, in risposta al convegno neofascista dell’hotel Astor dell’11 novembre scorso.

“L’incasso sarà utilizzato per comprare e piantare un albero per i nostri Parchi, in memoria degli eterni valori della Resistenza al nazi fascismo”.