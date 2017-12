Genova. Cielo tra nuvoloso e poco nuvoloso, con qualche squarcio di sereno e senza piogge, almeno in teoria, nella giornata di oggi – sabato 30 dicembre – avremo anche un rialzo delle temperature che ci illuderanno che il tempo possa mantenersi buono per la notte di San Silvestro e per Capodanno. Ma è probabile che invece i festeggiamenti dei genovesi saranno smorzati dalle precipitazioni. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi su Spezzino, Tigullio orientale e rispettivo entroterra annuvolamenti bassi abbastanza compatti per gran parte della giornata, alternati a timide occhiate di sole senza precipitazioni. Altrove condizioni di tempo maggiormente soleggiato: velature a ponente e nubi basse non serrate tra il Genovese e il Golfo Paradiso. In serata generale infittimento della nuvolosità con qualche occasionale piovasco prima di notte sullo Spezzino. Venti forti tra ovest e sud ovest tra il basso ligure e Capo Corso come da avviso. Moderati da nord al mattino sul settore centro-occidentale costiero, in rotazione a sud (debole) nel corso della giornata. Meridionali deboli sul resto della regione.

Attenzione, naviganti: mare molto mosso o localmente agitato al largo tra il basso Ligure e Capo Corso. Onda lunga da sud-ovest lungo il litorale.

Temperature in aumento, sulla costa: Min +5/+8°C / Max +12/+14 °C, interno Min -3/2°C Max 7/+10 °C

Domenica 31 dicembre, nubi basse anche serrate sul settore centro-orientale della regione; belle schiarite su Imperiese e Savonese occidentale. Tra pomeriggio e sera comparsa di qualche pioggia da Genova verso levante, persistenza di tempo asciutto a ponente. Venti tra deboli e moderati da sud est sul centro e il Levante, deboli variabili altrove. Mare molto mosso, ma con moto ondoso in temporaneo calo. Temperature, in ulteriore aumento le minime, stazionarie le massime.

Lunedì 1 gennaio 2018: al mattino piogge sparse e rovesci sul settore centro-orientale, asciutto con qualche schiarita a ponente. Nel corso della giornata progressivo miglioramento ovunque con cessazione delle piogge e apertura di schiarite più franche a ponente. Ventilazione in rotazione a nord fino a moderata, mare molto mosso, temperature in calo.