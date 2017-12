La settima edizione di Masterchef entra nel vivo, e tra i venti aspiranti chef entra una genovese: è Simonetta Piccardo, eliminata, invece, la giovane Marta Montaldo.

Il debutto della settimana scorsa è stato con il botto, sopratutto mediatico nei confronti di Antonia Klugman. La nuova giudice ha reagito agli haters che sul web la hanno letteralmente massacrata dopo il suo arrivo al posto di Carlo Cracco.

Questa sera sono andate in onda due puntate, la prima con l’ultima fase dei casting e la seconda che ha portato alla selezione definitiva dei 20 aspiranti masterchef.

Ed è nella seconda parte della prima puntata che sono entrate in scena Marta Montaldo e Simona Piccardo, quella dove i 40 chef amatoriali hanno cercato di difendere il grembiule bianco per poter accedere alla top 20, e da giovedì prossimo si sfideranno per vincere il titolo, il montepremi e il libro di ricette.

La prima sfida è stata quella dell’uovo di Pasqua con sorpresa, ovvero un pollo da disossare. “Un lavoro che richiede estrema delicatezza” ha esordito chef Barbieri mentre la brigata lo guardava in rigoroso silenzio. Ciò che Barbieri ha fatto senza fatica è stato un vero supplizio per molti degli aspiranti chef.

La prova è stata un vero e proprio massacro con Simonetta che è riuscita a passare il giudizio di chef Cannavacciulo, mentre Marta non ha passato il giudizio di chef Klugman che ha messo fine alla breve esperienza della giovane genovese nella cucina di Masterchef.

Nella seconda puntata, Simonetta assieme agli altri 28 aspiranti chef sopravvissuti, ha dovuto cucinare un piatto, il primo davanti ai giudici, e ha preparato del baccalà con patate e un croccante di mandorle. Il piatto non ha convinto i giudici e Simonetta è stata costretta ai duelli finali assieme agli altri 7 concorrenti per aggiudicarsi gli ultimi quattro grembiuli disponibili.

Simonetta è così finita al duello con Carlotta dove le due sfidanti hanno dovuto cucinare cipolla, burro, vino bianco, alloro e fegato, ovvero gli ingredienti per preparare il fegato alla veneziana. Fortunatamente per la volontaria del Gaslini la sua avversaria non conosceva minimamente la ricetta per la preparazione del piatto.

Al termine degli assaggi i quattro giudici hanno decretato la vittoria su chi delle due sfidanti ha rispettato la tradizione della ricetta ed è stato il piatto di Simonetta.