Maratoneti Genovesi corsari nell’Arrampicata di Natale

Borzoli ha ospitato la seconda edizione dell’Arrampicata di Natale evento dal tracciato impegnativo, ma che certamente attira sempre molti podisti sia per il periodo che per lo splendido panorama che si gode all’arrivo. Dominio assoluto dei Maratoneti Genovesi che trovano la vittoria per società con ben 26 atleti in gara.

Soprattutto, però la soddisfazione arriva da Andrea Rattazzi che vince la classifica assoluta terminando in 29’31”, mentre Silva Dondero è prima fra le donne nonché 12^ assoluta. Per lei il tempo di 33’29” che vale il gradino più alto del podio. Nettamente staccata Cristina Mura della Podistica Peralto, che è 27^ assoluta, di poco avanti a Susanna Scaramucci dell’Atletica Varazze.

Tornando alla classifica assoluta, dietro a Rattazzi troviamo Vincenzo Ambrosio della Dragonero (vincitore della categoria 50/54) e Giovanni Tornielli della Podistica Peralto (primo di categoria). Come detto giornata molto positiva per i Maratoneti Genovesi che piazzano oltre ai suddetti due primi posti anche altri due atleti nei primi 10. Davide Pepoli è infatti quarto, mentre Giuseppe Lombardo chiude settimo. Bene anche la Cambiaso Risso che vede tre podisti chiudere nella top ten. Gianluca Litterio e Ridha Chihaoui terminano appaiati rispettivamente al 4° e 5° posto (primi nelle rispettive categorie). Nono posto per Lorenzo Conterno. Ludovico Vaccari, dell’Atletica Universale Don Bosco, conclude con un bel piazzamento all’ottavo posto che gli vale la vittoria nei giovani Under 16.