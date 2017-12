Luna Park di piazzale Kennedy, venerdì 29 torna la giornata “regalata” ai disabili

Genova. Ormai è quasi una tradizione. Anche quest’anno il Luna Park di Genova offre qualche ora di svago ai tutti i disabili e ai loro accompagnatori. Appuntamento venerdì 29 dicembre dalle 10 alle 12.

Per i disabili e i loro accompagnatori le attrazioni del parco divertimenti di piazzale Kennedy saranno gratuite e il personale del Luna Park sarà a cpmpleta disposizione per aiutare chi è in difficoltà. Inoltre a tutti verrà offerta la merenda “classica” delle giostre: una ciambella calda.

Alla giornata è stato invitato il Sindaco di Genova, Marco Bucci. Sono molte le associazioni che aderiscono all’iniziativa: Anffas, Cepim, Chiossone, Fadivi, Papa Giovanni XXIII, Angsa, X fragile, Insieme per caso, e molte singole famiglie.