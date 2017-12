Genova. Pomeriggio di superlavoro per i vigili del fuoco di Genova impegnati in un doppio intervento in autostrada.

Sulla A26, tra Masone e il bivio con la A10 in direzione sud, un autoarticolato, per motivi ancora da accertare, ha urtato contro le pareti di una galleria. Lievemente ferito il conducente (trasportato all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena), i disagi maggiori sono stati legati alla perdita di gasolio dalla cisterna. L’autostrada è rimasta chiusa per un’ora e mezza e si sono formati fino a 5 chilometri di coda, con ripercussioni anche sulla statale del Turchino dove veniva dirottato il traffico.

Foto 2 di 2



Il secondo incidente, poco prima delle 16, ha interessato un altro camion. Il mezzo pesante trasportava batterie e ha preso fuoco sulla autostrada A10, all’altezza di via Chiaravagna, Sestri Ponente, in direzione ovest. L’autista è riuscito a fermarsi in una piazzola di sosta dell’autostrada A10 e scaricare il cassone. Per l’intervento non è stato necessario chiudere la viabilità.