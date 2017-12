Genova. La Genova Calcio, sotto di una rete con il Ventimiglia, reagisce da grande squadra, superando, in rimonta, i frontalieri, grazie ai goal di Romei e Venturelli.

Reazione e capacità di soffire, degne di un team importante, vero Ilardo ?

” Si, la vittoria ottenuta con il Ventimiglia, mette in risalto la compattezza, la forza, la volontà di un gruppo che ha voglia di ritagliarsi uno spazio importante – afferma ‘l’olandese’ del team allenato da mister Podestà – la settimana non era iniziata nel migliore dei modi, a causa drgli infortuni capitati ai giovani Camoirano e Carosio, ma la squadra ha dimostrato di avere gli attributi per cercare di andare il più lontano possibile”.

Avevate di fronte un avversario come il Ventimiglia, che gioca un ottimo calcio…

“I ragazzi di Caverzan sono, dalla cintola in su, una squadra di grande livello, con tanta qualità e corsa, ma anche noi non scherziamo – sorride Ilardo – il 2-1 finale è giusto, perchè, oltre alle reti che ci hanno permesso di effettuare la rimonta, abbiamo colpito un legno con Venturelli”.

La lotta per il vertice si fa sempre più interessante…

” Decisamente – conclude Ilardo – e chi vorrà vincere il campionato, dovrà fare i conti con la Genova Calcio…”-