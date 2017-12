Genova. Sono ore intense per i verificatori di Wikipedia, l’enciclopedia open-source da anni diventata riferimento di conoscenza per il mondo del web e non solo: lo sfottò calcistico, infatti, ha invaso i suoi spazi, prendendo in contropiede il sistema. E i risultati sono diventati subito virali sia sui social che sulle app di messaggistica.

Ma cosa è successo? Molto semplicemente qualche tifoso presumibilmente genoano e particolarmente operoso (e con poco da fare, con ogni evidenza) ha approfittato del sistema open di modifica delle voci wiki per tirare un bello scherzo ai cugini: il 19 dicembre alle 11e35, la voce Unione Calcio Sampdoria incominciava con un laconico “Scarsoni”.

La modifica, durata pochi minuti, è stata cancellata, (anche se nel sistema ne rimane traccia) per far tornare la frase vera “Unione Calcio Sampdoria, meglio conosciuta come Sampdoria”. Ma il 23 dicembre si torna a combattere on line: “Meglio nota come squadra inutile” è la frase di inizio pagina, che dura on line una manciata di minuti. Ma in queste cose non esiste terzo tempo, per cui nel giro di poche ore continuano ad alternarsi versioni vere a versione tarocche, tra cui “Meglio conosciuta come il calcio è na merda”, oppura “meglio nota come squadra drogata” e “meglio nota come merda”

Poi però arrivano i difensori del Baciccia, per cui nelle prime ore di questa mattina “Unione Calcio Sampdoria è meglio nota come unica squadra di Genova”. Boom, la bordata con il grande classico da stracittadina. Ma non dura molto: ecco poche ore dopo un elaborato “meglio nota come insignificante gruppo di sfigati messi in campo”. Una modifica che non fa in tempo a essere sostituita che diventa lo screen shot più condiviso di Genova.

Ma dall’altra parte? La pagina dei cugini rossoblù non rimane immune a tutto ciò: questa mattina, infatti, per pochi minuti Il Genoa Cricket and Football Club, per Wikipedia, era meglio noto come “Squadra di scappati di Casa”, definizione poi cancellata.

Un derby, che non è ancora finito, ce n’è da starne certi, e che porta un po’ di allegria in una città che calcisticamente ha difficoltà a prendersi delle soddisfazioni.

Nel frattempo tutto sembra rientrato nella normalità, come le voci enciclopediche all’apparenza normali, ma come è potuto succedere? Wikipedia, per definizione, è un contenitore di informazioni “aperto”, nel senso che tutti posso modificare, aggiungere, togliere, linkare informazioni. La verifica viene fatta ex post (cioè dopo la pubblicazione) da utenti “speciali”, i verificatori, che sono certificati e il cui operato è oggetto di libere discussioni, soprattutto per voci controverse. L’importanza delle nozioni e la loro aderenza al vero dipendeno dalle eventuali fonti citate e dall’eventuale non-segnalazione.

Wikipedia è “un’enciclopedia online a contenuto libero, collaborativa, multilingue e gratuita”, nata nel 2001 e che in pochi anni ha cambiato il concetto stesso di sapere (collettivo ed individuale) e di studio del mondo intero. Il suo punto di forza è anche però il suo punto debole: le informazioni arrivano da chi le mette, e se le intenzioni sono “cattive” i danni possono essere importanti, soprattutto se si guarda a voci un po’ più di spessore rispetto a Genoa e Samp, come quelle legate alla storia, ai partiti politici e a fatti legati alla repressione del dissenso. Un tesoro di tutti, che deve essere custodito da tutti.