Fabrizio De André ha l’accento romano, è uscito il trailer del film su Faber

Genova. Nei mesi scorsi le riprese, top secret o quasi, tra le strade del centro storico, Castelletto, corso Italia. Il boom di offerte da parte di uomini e donne di ogni età che avrebbero voluto partecipare anche solo come comparse. L’attesa per un’opera cinematografica che, per Genova, è più di una sceneggiatura messa su pellicola.

Per i più curiosi su come sia “venuto” il film dedicato alla vita e al personaggio di Fabrizio De Andrè, è uscito il trailer di Principe Libero: uscirà al cinema il 23 e il 24 gennaio (in anteprima e soltanto in quei due giorni) e sarà poi trasmesso sui canali Rai a febbraio.

Il film, produzione Bibifilm, con la collaborazione della Genova e Liguria Film Commission, è diretto da Luca Facchini. Il protagonista è Luca Marinelli, attore romano, talento in ascesa, celebre per la sua interpretazione de La solitudine dei numeri primi e di Lo chiamavano Jeeg Robot.