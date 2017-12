Euroflora a Nervi dal 21 aprile al 6 maggio, l’annuncio di Bucci è una promessa per il 2018

Genova. “Immaginate di arrivare a Genova, prendere un battello per Nervi, camminare sulla passeggiata Anita Garibaldi, visitare i parchi con Euroflora e poi ritornare con il battello a Genova, chi lo farà vivrà una giornata indimenticabile”. Marco Bucci “vede” già quello che potrà accadere a tanti – si spera tantissimi – genovesi e turisti il prossimo anno quando si svolgerà la nuova edizione della kermesse dedicata a fiori, piante e colture.

L’annuncio del sindaco è stato accompagnato, per la prima volta, da una data: Euroflora sarà a Nervi – e non più al palasport – dal 21 aprile al 6 maggio.

Confermata la necessità di pedonalizzare temporaneamente il quartiere. “Con lo sforzo economico per realizzare la manifestazione sistemeremo anche parchi e delegazione, e quindi uniremo le azioni”. Saranno previsti anche trasferimenti via mare da e per Genova e bus per i visitatori dal casello di Genova Nervi.