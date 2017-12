Genova. Alcuni volantini a firma Rsi Fiamma Nazionale sono stati affissi questa notte davanti alle sedi della Cgil di Cornigliano e agli uffici di Sampierdarena e Rivarolo.

“Troppo impegnati nel business dei finti profughi per pensare ai lavoratori italiani” c’è scritto sul volantino in formato A4 di stampo amatoriale che riprende nei contenuti i volantini del sindacato di Forza Nuova Sinlai che erano stati invece messi nelle cassette della posta in zona Campasso, sempre a Sampierdarena.

Qualche giorno fa Forza nuova aveva attaccato un volantino razzista sulle sede del circolo arci Zenzero impegnato nella campagna per lo ius soli. E sempre Forza nuova una settimana fa ha attaccato a Marassi diversi volantini su presunte passeggiate per la sicurezza nel quartiere con foto di rito di una manciata di militanti di spalle.

Su tutti gli episodi indaga la digos.