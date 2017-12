Concerti, cultura, musica e spettacoli: come festeggiare Capodanno a Genova e provincia

Genova. Non è mai troppo tardi per lanciare il tormentone: cosa fai a Capodanno? Per gli indecisi o per chi invece ha le idee chiare ma non si sa mai, e per chi mugugna che nel capoluogo ligure non c’è mai niente, quest’anno Genova offre una serie di eventi di tutto rispetto, in grado di soddisfare diverse fasce di pubblico.

Si va dai Palazzi dei Rolli aperti fino alle 2 del mattino al concerto gratuito degli Ex-Otago in piazza De Ferrari, e poi musica e spettacoli al Porto Antico (un concerto di Ivan Cattaneo) e le mostre su Picasso e Rubaldo Merello a Palazzo Ducale (anch’essi visitabili fino alle 2), senza tralasciare il brindisi di mezzanotte tra le vasche dell’Acquario.

Sono solo alcuni degli eventi organizzati per il Capodanno 2018 a Genova da Comune, Regione, Camera di Commercio, Fondazione Palazzo Ducale e Porto Antico.

I marassini Ex-Otago chiuderanno il tour 2017 ( dopo 120 tappe) proprio in piazza De Ferrari e non a caso: “è un modo per dire grazie a Genova e dire che Genova può diventare una città importante per l’arte, specialmente se si troverà il modo di trovare spazi adeguati per la musica dal vivo”.

Dieci sontuosi palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità Unesco, apriranno eccezionalmente le porte al pubblico la notte di San Silvestro (fino alle 2). Al Porto Antico protagonista la magia del circo con il Festival Circumnavigando e dj set. I capolavori dell’arte di Picasso e Merello conquisteranno la scena a Palazzo Ducale tra divisionismo e simbolismo con le mostre aperte con orario prolungato fino alle 2 del mattino.

Una cena di gala benefica da 200 invitati organizzata grazie al sostegno di Costa Crociere nella Sala del Maggior Consiglio, dove il celebre ‘Cannone’ di Niccolò Paganini verrà suonato da Oleksandr Pushkaarenko, raccoglierà fondi per acquistare attrezzature diagnostiche e terapeutiche per l’Ospedale Gaslini.

In programma anche il cenone all’Acquario di Genova con il brindisi nella sala ‘Pianeta Blu’.

Tutti i teatri di Genova proporranno spettacoli per l’occasione. Appuntamento l’1 gennaio al Carlo Felice con il tradizionale concerto di Capodanno, così come i Civ che organizzeranno spettacoli a intrattenimento a partire dal piazza delle Erbe con musica swing, blues e jazz già a partire dalle 18. Sette chiese del centro storico sveleranno le loro bellezze artistiche ai curiosi animate dalla musica di cori e solisti.

Ai Giardini Luzzati, per salutare il 2018 con spettacoli, musica e buona tavola. Qui il dettaglio.

Per la prima volta l’Ufficio di informazione e accoglienza turistica di via Garibaldi resterà aperto al pubblico dalle 9 fino alle 23.

Ora passiamo alle Riviere: a Sestri Levante si festeggia in piazza Matteotti. Dalle 21 revival di musica disco, dagli anni 70’, 80’ e 90’ sino ai giorni nostri. Allo scoccare della mezzanotte, la Croce Verde di Sestri Levante offrirà panettone e spumante per tutti. Leggi qui

Dopo 17 anni torna anche il capodanno in piazzetta a Portofino, un evento nell’evento.

Ancora musica, spettacolo e allegria a Rapallo per festeggiare la notte più lunga e dell’anno. A partire dalle 21.30 all’Auditorium delle Clarisse. Lirica, musica, balletto e prosa, aspettando l’anno nuovo.

Per chi preferisce trascorrere la notte sotto le stelle, invece, l’appuntamento è, a partire dalle 22, presso il Chiosco della Musica per partecipare a Midnight in Rapallo. Anche quest’anno Rapallo offre la consueta festa di Capodanno sul Lungomare: dalle ore 22 presso il Chiosco della Musica, sul Lungomare Vittorio Veneto chiuso al traffico, tre DJ: Bibo Zappettini, Al Rambo dj, Andrea Carretti, più la special guest, Dj Lady Pink ed un vocalist intratterranno il pubblico accorso per trascorrere la mezzanotte all’aperto, con musica moderna e revival, all’insegna dell’allegria. Alle 23.30 brindisi con spumante e panettone aspettando insieme il countdown della Mezzanotte. Ingresso libero.

Passando a ponente, festa di Capodanno in piazza Mazzini ad Arenzano per un brindisi con le stelle! Dalle ore 21.00 intrattenimento con le band Good Wood Shuffle Band

Dalle 23.00 cabaret con il ferrarista Marco Della Noce. A mezzanotte con Sconsy Anna Maria Barbera per brindare all’anno nuovo. A seguire Dj Set That Record e Tony Linetti band.

Non resta che scegliere e godersi, davvero, lo spettacolo. Senza dimenticare la sicurezza: A Genova, Rapallo e Ricco entrano in vigore le misure anti vetro. Mentre in città, a proteggere le piazze scenderanno in campo 110 uomini, metal detector e mezzi blindati.