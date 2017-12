Genova. Le parole di Marco Giampaolo sulle condizioni del campo di gioco di Sampdoria-Spal per una volta sono state più esplicite dei commentatori su Twitter, che comunque hanno notato che qualcosa non andava…

Sampdoria Vs Spal Serie A

Ma il campo di Marassi lo usano pure per il motocross?? #SampSpal

Il cambio look di Silvestre non è passato inosservato

#Silvestre ha perso la chioma. E niente, anche le ultime certezze volano via. #SampSpal pic.twitter.com/D9nMIJvhb0

Dove è il codino, dove è la bandana, non facciamo scherzi ???????????????????? #SampSPAL pic.twitter.com/fSGFsrfJ3c

A chi è a casa a guardarla alla tv non sfugge proprio nulla

Il telecronista di #SampdoriaSpal su diretta gol di Sky, che durante la telecronaca non riesce a trattenere le risate e finge un colpo di tosse…???????? #SerieA #SerieATIM pic.twitter.com/LXFpClAiCv

Dove è il codino, dove è la bandana, non facciamo scherzi ???????????????????? #SampSPAL pic.twitter.com/fSGFsrfJ3c

Il rigore non sembra proprio solare

Sì, bello l’1-0. Ma se mi fischiassero contro un rigore del genere – con il Var -, urlerei manco fossi in un quadro di Munch. Insomma, non c’era. #SampSpal

Quante volte abbiamo detto “mai che vinciamo non meritandolo e su episodio dubbio nel recupero”. Il momento è arrivato finalmente #SampdoriaSPAL #sololaSampdoria

Il finale è tutto per Quagliarella

#Quagliarella ha segnato almeno un gol in carriera contro tutte le squadre presenti in #SerieATIM questa stagione. Rispetto. #SampSPAL pic.twitter.com/JhPUgKVPMZ

36 – Fabio Quagliarella è il giocatore che, tra quelli ancora in attività in Serie A, ha segnato a più squadre diverse nel massimo campionato italiano (36). Collezionista. #SampdoriaSPAL

Visto che è l’ex di tante squadre ma non della Spal, oggi il bomber si è scatenato

Strano vedere #Quagliarella esultare

Così strano che ha deciso di farne due in un attimo perché non si ricordava più come si faceva!#SampSpal

— Simone Rabuffetti (@R94SIMO) 30 dicembre 2017