Colla sulla serratura, brutto colpo al bar Jalapeño: “Non ci arrendiamo a chi vuole metterci i bastoni fra le ruote”

Genova. Un altro brutto colpo, dopo i furti dello scorso anno, per Jalapeño, locale nato nel 2013 in via Della Maddalena e che ha contribuito, come altri, alla rinascita del quartiere.

Questa mattina alle 7, al momento della riapertura, i titolari – Pietro Camandona e Zea Romaris – hanno trovato la serranda della saracinesca bloccata con della colla che ha reso impossibile utilizzare la serratura.

A dare la notizia gli stessi titolari sulla loro pagina Facebook

“Potrete continuare a metterci i bastoni fra le ruote ma non ci arrenderemo così facilmente e ci troverete ancora qua, giorno dopo giorno ad accogliervi con un sorriso!”, scrivono Zea e Pietro.

Il tapas bar Jalapeño, che proprio il 13 dicembre scorso ha “raddoppiato” con un locale-birreria aperto anche di sera, non è nuovo a “brutti scherzi”. Nel novembre 2016 era stato visitato dai ladri, che avevano portato via l’incasso. Un mese prima, sempre ignoti, erano entrati portando via addirittura i soldi di una raccolta di beneficenza.