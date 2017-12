Chiude Trony, il Pd a Bucci: “Affianchi i sindacati nella trattativa, 16 famiglie lasciate sole”

Genova. “Nel silenzio tombale dell’Amministrazione comunale e dell’assessore Bordilli, oggi pomeriggio, a quattro ore dalla chiusura del negozio Trony di via XX Settembre, i dipendenti sono stati avvisati che questo per loro sarebbe stato l’ultimo giorno di lavoro”. La denuncia arriva dal Pd genovese e dal gruppo consiliare a Tursi.

“L’ Amministrazione comunale non ha fatto nulla di quanto si era impegnata a fare nella Commissione consiliare dedicata alla vertenza Trony: non si è occupata dei lavoratori e delle loro famiglie che, ricordiamo, non potranno usufruire di alcun ammortizzatore sociale” prosegue il Pd.

“A questo punto, chiediamo di nuovo con forza al sindaco Bucci di intervenire al fianco dei sindacati nella trattativa nazionale, facendosi carico del dramma di 16 famiglie che oggi sono state lasciate sole dall’Amministrazione della loro città.