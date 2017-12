Cep, appartamento si allaga ma nessuna “manutenzione” risponde ai Vigili del Fuoco

Genova. Basterebbe “chiudere un rubinetto” per fermare la fuoriuscita d’acqua che sta allagando un appartamento, a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento.

A segnalarlo sono gli stessi Vigili del Fuoco che dalle 6,30 di questa mattina stanno intervenendo presso una abitazione di via della Benedicta, al Cep: una casa di Arte, di cui però non si riescono a rintracciare i responsabili tecnici per i guasti agli impianti.

I pompieri hanno provato a contattare tutti, anche in collaborazione con la Prefettura di Genova, ma al momento non c’è stato verso che qualcheduno rispondesse al telefono. Ci sarebbe da chiedersi che succederebbe in caso di un “incidente” più grave.

L’appartamento è sopra ad altri sette appartamenti, e il rischio “effetto cascata” è altissimo se qualcheduno non interviene a chiudere la mandata: un disagio che, alla vigilia di Natale, assomiglia più ad un pacco di una gestione scellerata del patrimonio pubblico.