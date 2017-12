Carige: “Supereremo i requisiti patrimoniali richiesti dalla Bce”

Genova. Carige stima di superare i requisiti patrimoniali fissati dalla Bce per il 2018 dopo il processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Srep) effettuato da Francoforte.

Lo afferma un comunicato della banca, nel quale si specifica di aver ricevuto dalla Bce “target quantitativi già indicati nella bozza ricevuta lo scorso 27 settembre” e che viene chiesto per il 2018 “un CET1 Ratio pari all’11,175% oltre a un Total Capital Ratio pari al 13,125%”.

I coefficienti di Carige “calcolati sulla base delle stime gestionali proformati per includere gli effetti dell’aumento di capitale, dell’operazione di liability management, della cessione dell’immobile in Corso Vittorio Emanuele II a Milano e della cessione del portafoglio di sofferenze per 1,2 miliardi conclusa il 28 dicembre si attesterebbero a CET1 Ratio 14,6% e Total Capital Ratio 14,7%, pertanto su livelli superiori ai requisiti Srep assegnati dalla Bce per il 2018”, spiega la banca.