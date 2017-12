Capodanno ai Giardini Luzzati, spettacoli, musica e buona tavola per salutare il 2018

Genova. “Dall’alba al tramonto e dal tramonto all’alba” lo slogan scelto dai Giardini Luzzati per presentare la serie di eventi attorno alla notte di San Silvestro: intrattenimento culturale, laboratori per bimbi, buon cibo e tanta tanta musica, la proposta a misura di tutti nel centro storico genovese.

Ecco il programma

Programma di domenica 31 dicembre

PER TUTTI DALL’AREA ARCHEOLOGICA ORE 10e30 e 15

DIVAGAZIONI SU SAN SILVESTRO: Passeggiate culturali alla scoperta delle più belle piazzette del Centro storico insiema a FERDINANDO BONORA . Appuntamento alle ore 10.30 presso l’Area Archeologica dei Giardini Luzzati, con replica pomeridiana alle ore 15.00. Durata un paio d’ore circa. Quota di partecipazione: €8,00 (€5,00 per soci Giardini Luzzati, Coop, aderenti Fai e ragazzi sotto i 18 anni di età). È gradita la prenotazione, con messaggio sms o WhatsApp al numero 34039582555

POMERIGGIO PER BAMBINI ORE 15:00-17:00 in PIAZZA:

IL LIBRO DELL’ANNO: Spazio di laboratorio per bambini , dedicato alla realizzazione del Libro dei racconti dell’anno: un luogo condiviso da tutti i piccoli, che possa raccogliere e conservare i momenti più belli dell’anno appena trascorso. Gli animatori costruiranno con i piccoli un Grande Libro dentro il quale ognuno di loro potrà inserire il suo ricordo , sotto forma di disegno, collage, origami e molto altro.

CENONE DI CAPODANNO AL CIRCOLO dalle ore 20,30: con proposta a base di pesce, proposta vegetariana e menù bimbi. Per prenotazioni sms al numero 331 9134355

SERATA MUSICALE DALLE ORE 24,00 PIAZZA PALCO ESTERNO

>> ESCOBAR Latín y Flamenco groove

Dai barrios Sudamericani ai vicoli di Genova il percorso di questa giovane artista è una continua mezcla di culture, esperienze e storie dove tra una rima serrata in spagnolo e l’altra emerge quale denominatore comune un insolito misticismo tra chiassose feste dei Morti e i tratti ben definiti dell’ alter ego spirituale che dà il titolo stesso al lavoro: quella Santera, la donna simbolo che tutto cura e placa grazie al potere rituale della musica, capace di diffondere il balsamo benefico della magia bianca tra ritmi sincopati e rime. Escobar, al secolo Paola Escobar Berrios è nel roster dell’ etichetta INRI sin dall’ uscita del suo primo singolo “SUR” e ci ha da poco regalato WAKE UP featuring d’ eccezione con Raphael, voce di spicco nel panorama Reggae Internazionale si inserisce nel filone di riscoperta della musica latina che ha portato in Italia in tempi recentissimi artisti della statura di Natalia Lafourcade: dopo una stagione da segnalata speciale da MTV, Hip Hop Tv e Rolling Stone, Unità, Internazionale , Escobar è ora pronta a liberare la sua buena onda per travolgerci di energia senza rimorso.

ORE 1:30/2:00 – 4:00 AREA ARCHEOLOGICA GIARDINI LUZZATI MUSICA CON VIDEOPROIEZIONI

LOVE WHAT U LOVE: Dj Set dalla Dnb, Jungle, Liquid https://www.facebook.com/LoveWhatuLov/

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO

con sconti per i soci Giardini Luzzati