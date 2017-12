Capodanno 2018, per la sicurezza in campo 100 uomini: metal detector e mezzi blindati a proteggere le piazze

Genova. Tutti al lavoro per il Capodanno 2018. Il conto alla rovescia è cominciato e in piazza De Ferrari squadre di operai stanno montando il grande palco dove domenica sera a partire dalle 23.30 si esibiranno gli Ex-Otago. E da stanotte scattano i primi divieti di sosta intorno alla piazza principale della città.

Ma a mettersi in moto nelle prossime ore sarà anche e soprattutto la macchina della sicurezza che, con il rischio attentati prevede misure particolarmente restrittive per permettere ai genovesi e ai turisti di divertirsi contenendo al massimo il livello di rischio.

La Questura per questo capodanno 2018 metterà in campo un centinaio di uomini delle forze dell’ordine. I dettagli verranno però definiti nella giornata di domani.

Oggi i dispositivi sono stati pianificati in Prefettura e prevedono fra l’altro il controllo a campione delle persone negli accessi ai siti – che verranno delimitati da ostacoli fissi antiintrusione – con pattuglie delle forze dell’ordine munite di metal-detector, impiego dei contingenti dei reparti inquadrati e concorso della Polizia Locale.

E’ stata disposto, infine, un servizio di raccolta del vetro nelle aree in questione, mediante posizionamento di appositi contenitori e attivazione di operatori AMIU per il recupero delle bottiglie a terra.

Una presenza discreta di uomini e donne di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale che si muoverà ai margini di piazza De Ferrari e Caricamento.

Ieri il Comune ha varato l’ordinanza che vieta la vendita di bevande in vetro a partire dalle 19.30 mentre dalle 20 la somministrazione, il consumo o la detenzione di tali contenitori in luogo pubblico. Una decisione presa per scongiurare l’effetto ‘piazza San Carlo’ a Torino. La sanzione prevista per i trasgressori sarà di 200 euro..