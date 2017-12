Capodanno 2017 fra feste in piazza e sicurezza: niente vetro o metallo dalle 20, nuovi jersey per proteggere De Ferrari

Genova. Un’ordinanza antivetro valida per la sera del 31 dicembre su tutto il territorio cittadino e che prevede il divieto di vendita di bevande in contenitori in vetro o in metallo a partire dalle 19.30 e di somministrazione al di fuori degli esercizi pubblici e di detenzione a partire dalle 20. L’ordinanza che rappresenta una delle misure di sicurezza messe in campo dal Comune di Genova per il capodanno in piazza prevede anche la chiusura come di consueto dei minimarket alle 21 mentre per gli altri locali la deroga sarà senza limitazione oraria. Chi sarà trovato con una bottiglia di vetro in mano rischia una sanzione da 200 euro.

Tra le altre misure per la sicurezza pubblica, che sono state illustrate questa mattina dagli assessori comunali al Commercio Paola Bordilli, alla Cultura Elisa Serafini e dal vicecomandante della polizia municipale. ci sarà il posizionamento di nuovi jersey nelle vie limitrofe a piazza De Ferrari, dove si svolgerà il concerto degli ex Otago, in particolare in via XXV aprile, via Petrarca piazza Dante. La misura, definita di concerto con la Prefettura, ha l’obiettivo di evitare che qualcuno possa pensare di lanciarsi sulla folla a gran velocità a bordo di un’auto o di un furgone.

Per quanto riguarda i botti, come già prevede il regolamento comunale sarà vietato fargli esplodere in aree pubbliche. Potenziate le linee bus e metropolitana la cui ultima corsa sarà alle 3.20 per incentivare l’uso dei mezzi pubblici per spostarsi verso il centro città in occasione dei molteplici eventi previsti.

Ricordiamo il programma per l’ultima notte dell’anno:

ROLLI NIGHT – APERTURA PALAZZI STORICI

Nella notte di Capodanno, nove sontuosi Palazzi dei Rolli, dimore storiche edificate tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600 da nobili famiglie e dal 2006 riconosciuti Patrimonio Unesco, apriranno le porte eccezionalmente, ai visitatori per due percorsi guidati alla scoperta dei tesori dell’arte accompagnate da suggestive performance musicali.

CAPODANNO CON GLI Ex-Otago

Piazza De Ferrari – 23.30

Il gruppo musicale indie pop italiano Ex Otago si esibirà in Piazza De Ferrari per accompagnare, con la loro grande musica di successo, tutto il pubblico della piazza verso il nuovo anno. Dopo il lungo tour estivo di oltre 50 date in 3 mesi, gli Ex-Otago concludono dunque a Genova il loro strepitoso 2017 a supporto dell’album “Marassi” con un appuntamento unico e tutto genovese

MUSICA E DJ SET AL PORTO ANTICO

Porto Antico – dalle 21.00

Al Porto Antico di Genova (presso Calata Falcone Borsellino) si inizierà con la magia del circo nell’ambito del Festival Circumnavigando, per dare poi spazio alla musica e al divertimento insieme a Radio Number One.

A partire dalle ore 21.00, dj e animatori intratterranno il pubblico in attesa di uno spettacolare conto alla rovescia “luminoso” e, dopo la mezzanotte si danzerà a tempo di musica su note dance e revival. Special Guest della serara: Ivan Cattaneo per uno show tutto anni 80-90.

Per la prima volta La Città dei Bambini e dei Ragazzi rimarrà aperta tutta la sera del 31 dicembre a partire dalle ore 21. Sarà possibile scoprire insieme i segreti di scienza e tecnologia, grazie a 50 exhibit interattivi e divertirsi con animazioni speciali della Compagnia Teatro Scalzo con trampolieri, artisti delle bolle, clown e animatori. L’ultima notte del 2017 si potrà, inoltre, trascorrere in allegria, sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, al cinema o in uno dei ristoranti dell’Area.

MUSEI APERTI: PICASSO, RUBALDO MERELLO A PALAZZO DUCALE

Palazzo Ducale, Piazza De Ferrari

Eccezionalmente per la sera di San Silvestro, a Palazzo Ducale le mostre Picasso. Capolavori dal Museo Picasso, Parigi e Rubaldo Merello. Tra divisionismo e simbolismo rimarranno aperte con orario prolungato, fino alle 2.00 del mattino, dando la possibilità ai visitatori di trascorrere un Capodanno speciale, brindando nel sontuoso palazzo tra grandi capolavori d’arte

LA MAGIA DEL CAPODANNO ALL’ACQUARIO DI GENOVA

Torna per il terzo anno lo speciale Capodanno all’Acquario rivolto principalmente al pubblico degli adulti. La serata inizia alle ore 20.30 con un cocktail di benvenuto in Sala Pianeta blu, cui segue la visita al Padiglione Acquario. Prosegue con il cenone servito nelle splendide cornici della Baia degli Squali, della Laguna delle Sirene e della Grotta delle Murene. A mezzanotte si festeggia il nuovo anno con lo speciale brindisi e la musica dal vivo di sottofondo nella sala Pianeta Blu.

La serata è a pagamento e su prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni: tel. 010/2345666, mail info@c-way.it. In occasione dell’evento di Capodanno, l’Acquario di Genova chiuderà anticipatamente al pubblico alle ore 19.00, con ultimo ingresso alle ore 17.00.

LE INIZIATIVE DEI CIV

In Piazza delle Erbe, a cura di CIV Genovino, Capodanno alle Erbe. Alle ore 18 musica swing, blues, jazz; alle 22.30 Concerto dei Radio Gaga (tributo ai Queen) e brindisi di buon anno nuovo; a seguire: Dj set con Alexenne, musica reggae, revival 70-80. Inoltre, tanta musica per festeggiare il nuovo anno grazie ai Dj set in Largo Siri ore 22, a cura di CIV Carlo Felice, Piazza San Bernardo ore 21, grazie al CIV Antiche Vie e in Piazza Lavagna ore 19, a cura del CIV Maddalena.

CAPODANNO AI GIARDINI LUZZATI

Ore 10.30 e ore 15 Area Archeologica: Passeggiate di Ferdinando Bonora “Divagazioni su San Silvestro”. Quota di partecipazione: €8,00 (€5,00 per soci Giardini Luzzati, Coop, aderenti Fai e ragazzi sotto i 18 anni di età). È gradita la prenotazione con messaggio sms o WhatsApp al numero 340 39 58 2555

Ore 15 – 17: Pomeriggio per bambini in piazza, laboratorio per bambini dedicato alla realizzazione del Libro dei racconti dell’anno.

Ore 24 Piazza Giardini Luzzati e palco esterno: Serata musicale con ESCOBAR Latín y Flamenco groove e brindisi in piazza.

Ore 1.30 – 4 Area Archeologica Giardini Luzzati: Musica Dnb, Jungle, Liquid con proiezioni .

Cenone di Capidanno prenotazione con sms al numero: 331 9134355

IL CONCERTO DI CAPODANNO AL CARLO FELICE

Per iniziare l’anno in musica, appuntamento l’1 gennaio, con il tradizionale Concerto di Capodanno diretto da Dorian Wilson, con Lukas Geniušas al pianoforte e l’Orchestra e il Coro del Teatro Carlo Felice.