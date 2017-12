Capodanno 2017, anche a Recco ordinanza ‘antivetro’

Recco. Il Comune di Recco ha emanato un’ordinanza in cui si vieta la vendita al pubblico di bevante sia alcoliche sia non alcoliche in contenitori di vetro (sia bicchieri che bottiglie), alluminio e lattine dalle ore 20.00 del 31 dicembre p.v. fino alle 6 del 1 gennaio 2018.

Oltre alla vendita è vietata la somministrazione fuori dai locali nonché la detenzione. Viene escluso dall’ordinanza “il consumo di bevande in contenitori di vetro, alluminio e lattine, all’interno dei pubblici esercizi, nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande a questi riconducibili, all’interno degli esercizi di vicinato per la vendita di prodotti di gastronomia, con l’onere per i rispettivi gestori di raccogliere al termine del consumo i contenitori rimasti eventualmente abbandonati nelle immediate vicinanze dei locali”

Vietata anche la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche di qualunque gradazione ai minori di anni 18 così come previsto dalla legge. Le violazioni saranno punite con la sanzione da 100 a 500 euro