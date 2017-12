Bogliasco. Babbo Natale non porta regali né liete novelle sotto l’albero del Bogliasco. Nell’ultima partita dell’anno le ragazze di coach Sinatra cedono di misura in casa del Milano, proseguendo una striscia di risultati negativi che dura ormai da quattro partite.

Gara in costante equilibrio quella andata in scena nel capoluogo lombardo, decisa solo nell’ultimo parziale dalle reti di Crevier e Apilongo.

A condizionare la prestazioni delle liguri l’assenza tra i pali di Carlotta Malara, sostituita dall’esordiente Marzia Imperatrice, peraltro protagonista di un’ottima prova.

La riprova dell’andamento lineare dell’incontro la si ha nei parziali dei primi tre tempi, tutti terminati in parità. Eppure a metà del terzo le levantine erano state capaci di portarsi sul più 3, salvo poi subire il ritorno delle lombarde che con cinque reti in sequenza hanno ribaltato la sfida vanificando anche l’ultimo squillo bogliaschino, quello firmato da Millo a due minuti dalla sirena lunga.

Ovviamente delusa la reazione di Mario Sinatra: “L’unica nota positiva è stata il debutto di Marzia Imperatrice che nonostante la giovane età si è destreggiata davvero molto bene. Per il resto abbiamo dimostrato di avere poca fame. Facciamo anche cose buone in acqua ma poi, appena l’andamento della gara va in un’altra direzione, noi purtroppo ci adattiamo per la gioia dei nostri avversari. Le ragazze forse devono capire che gli obiettivi stagionali possono anche cambiare in corsa e che con l’equilibrio che regna in questo campionato è un attimo ritrovarsi in zona retrocessione. Speriamo che la sosta natalizia ci porti buoni consigli”.

Il tabellino:

Kally NC Milano – Bogliasco Bene 10-9

(Parziali: 3-3, 2-2, 3-3, 2-1)

Kally NC Milano: Nigro, Apilongo 1, Crudele, Gitto 1, Ranalli 1, Fisco 1, Menczinger 2, Zerbone 1, Cordaro 1, Crevier 1, Magni, Repetto 1, Rosanna. All. Diblasio.

Bogliasco Bene: Malara, Viacava 1, Zimmerman, Dufour 1, Trucco, Millo 1, Maggi, Rogondino, Boero, Rambaldi Guidasci 3, Cocchiere 2, Casey 1, Imperatrice. All. Sinatra.

Arbitri: Alfi e Guarracino.

Note. Uscite per limite di falli: Cocchiere nel terzo, Maggi e Crevier nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Milano 4 su 8, Bogliasco 5 su 14 più 1 rigore segnato.